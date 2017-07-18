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На Балтике пройдут российско-китайские военные учения

Вторник, 18 июля 2017, 06:33

Первый этап российско-китайских военно-морских учений "Морское взаимодействие - 2017" пройдет в акватории Балтийского моря с 21 по 28 июля.

Об этом сообщило министерство обороны РФ, пишет DW.com.

По данным министерства, в учении будут задействованы около десяти кораблей и судов различных классов, а также более десяти вертолетов и самолетов ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Сообщается, что основными целями учений являются повышение эффективности взаимодействия двух флотов по противодействию угрозам безопасности на море, отработка слаженности действий экипажей.

21 июля отряд кораблей ВМС НОАК прибудет в Балтийск.

Агентство dpa со ссылкой на информированные источники в НАТО сообщает, что за ходом учений будут наблюдать три корабля ВМФ Нидерландов.

Учения "Морское взаимодействие" проводятся регулярно с 2012 года. Следующие этапы военных маневров пройдут в Баренцевом и Охотском морях.

Темы: РосcияКитай
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