Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Италии задержанный Маркив давал показания на предварительном допросе

Вторник, 18 июля 2017, 11:36

В Департаменте консульской службы заявляют, что в понедельник итальянский суд не рассматривал по существу дело арестованного в Италии военнослужащего Нацгвардии Виталия Маркива, а потому консула не было.

Об этом "Украинской правде" сообщил директор департамента консульской службы Сергей Погорельцев.

"17 июля суд провел предварительный допрос задержанного. Суд не рассматривал дело по существу", - отметил он.

"Поэтому, согласно регламенту суда, консул Украины не присутствовал в зале суда. Но он встретился с Маркивым и адвокатом", - добавил он.

Ранее сообщалось, что накануне в понедельник Маркива допрашивали 6 часов, сторона защиты заявила о невиновности подозреваемого и отсутствие прямых доказательств его причастности к факту гибели итальянского фоторепортера.

Дело продолжат рассматривать в сентябре, до тех пор Маркив будет находиться за решеткой.

Как известно, полиция Италии арестовала гражданина Украины Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле и его российского партнера Андрея Миронова 2014 года у Славянске.

Украинская правда

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Последние новости
17:22
фотоОбъявили имя композитора-победителя премии Лятошинского
17:01
Журналист "Радио Свобода" получил ранение, работая на фронте
17:00
Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?
16:59
Ученые назвали животных, которые могут первыми поселиться на Марсе и Луне
16:50
Россияне запустили КАБ по селу на Харьковщине: погибла женщина, 10-летний мальчик получил ампутацию
16:41
видеоРоссияне днем снова обстреляли Херсон: убили водителя и ранили женщину
16:31
В Евпаторийском районе Крыма были взрывы, над Севастопольской бухтой – дым
16:25
Румынские фермеры продолжают блокаду двух КПП на границе с Украиной, несмотря на соглашение с правительством
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
Все новости...
Реклама: