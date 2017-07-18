В Италии задержанный Маркив давал показания на предварительном допросе

В Департаменте консульской службы заявляют, что в понедельник итальянский суд не рассматривал по существу дело арестованного в Италии военнослужащего Нацгвардии Виталия Маркива, а потому консула не было.

Об этом "Украинской правде" сообщил директор департамента консульской службы Сергей Погорельцев.

"17 июля суд провел предварительный допрос задержанного. Суд не рассматривал дело по существу", - отметил он.

"Поэтому, согласно регламенту суда, консул Украины не присутствовал в зале суда. Но он встретился с Маркивым и адвокатом", - добавил он.

Ранее сообщалось, что накануне в понедельник Маркива допрашивали 6 часов, сторона защиты заявила о невиновности подозреваемого и отсутствие прямых доказательств его причастности к факту гибели итальянского фоторепортера.

Дело продолжат рассматривать в сентябре, до тех пор Маркив будет находиться за решеткой.

Как известно, полиция Италии арестовала гражданина Украины Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле и его российского партнера Андрея Миронова 2014 года у Славянске.

Украинская правда