В Италии задержанный Маркив давал показания на предварительном допросе
В Департаменте консульской службы заявляют, что в понедельник итальянский суд не рассматривал по существу дело арестованного в Италии военнослужащего Нацгвардии Виталия Маркива, а потому консула не было.
Об этом "Украинской правде" сообщил директор департамента консульской службы Сергей Погорельцев.
"17 июля суд провел предварительный допрос задержанного. Суд не рассматривал дело по существу", - отметил он.
"Поэтому, согласно регламенту суда, консул Украины не присутствовал в зале суда. Но он встретился с Маркивым и адвокатом", - добавил он.
Ранее сообщалось, что накануне в понедельник Маркива допрашивали 6 часов, сторона защиты заявила о невиновности подозреваемого и отсутствие прямых доказательств его причастности к факту гибели итальянского фоторепортера.
Дело продолжат рассматривать в сентябре, до тех пор Маркив будет находиться за решеткой.
Как известно, полиция Италии арестовала гражданина Украины Виталия Маркива по подозрению в причастности к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле и его российского партнера Андрея Миронова 2014 года у Славянске.
Украинская правда