В Польше задержали двух украинцев за подпольную табачную фабрику

Недалеко от Варшавы польская полиция задержала двух украинцев и польку, которых подозревают в обустройстве незаконного цеха по производству сигарет.

Об этом сообщает "Польское радио", ссылаясь на Варшавскую комендатуру полиции.

"Во время проведения действий в местности Ядвисин Леґионовського уезда полиция в подвале арендованного дома обнаружила производственную линию для изготовления сигарет, в частности смеситель бетона для смешивания табака, упаковочные машины, наклейки для блоков сигарет, а также картонные коробки для упаковки", – отмечают польские правоохранители.

На три месяца арестовали 21 и 38-летнего мужчин, которые являются гражданами Украины, а также 34-летнюю гражданку Польши.

"Правоохранители нашли и изъяли также примерно 145 тысяч штук сигарет различных марок и более 340 кг резаного табака без польских акцизных знаков", – сообщили полицейские.

В Польше оценивают потери из-за непоступления в бюджет страны акцизных сборов в более 500 тыс. злотых (119 тыс. евро).