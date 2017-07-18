Суд отпустил из-под ареста председателя Счетной палаты

Шевченковский районный суд Киева отпустил из-под домашнего ареста и отменил отстранение от должности председателя Счетной палаты Романа Магуты, обвиняемого в злоупотреблении властью.



Об этом говорится в постановлении Апелляционного суда Киева, передают Украинские Новости.



Согласно ему, 9 июня Шевченковский райсуд провел подготовительное заседание по делу Магуты и назначил его к рассмотрению по сути.

"Этим же определением изменено на время судебного разбирательства действие примененной к обвиняемому меры пресечения с домашнего ареста на личное обязательство и отменено отстранение Магуты от должности председателя Счетной палаты Украины", - сказано в решении.

Специализированная антикоррупционная прокуратура выразила неудовольствие этим решением суда и 19 июня подала 2 апелляционные жалобы.

САП просит продлить домашний арест Магуты и отстранение его от должности.

Тем не менее Апелляционный суд отказался рассматривать жалобы САП, отметив, что эти решения судьи, принятые во время подготовительного заседания, не подлежат апелляционному обжалованию.



Как известно, 16 ноября Генпрокурор Юрий Луценко подписал и вручил уведомление о подозрении председателю Счетной палаты Украины Роману Магуту через вероятные махинации с жильем.