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Мосийчука зовут на допрос из-за незаконного обогащения Левочкина

Среда, 19 июля 2017, 11:45

Депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука вызывают на допрос в НАБУ по делу о незаконном обогащении нардепа от Оппозиционного блока Сергея Левочкина.

Об этом в своем Facebook написал Мосийчук.

"Меня вызывают на допрос в НАБУ! Как свидетеля по делу о незаконном обогащении народного депутата от Оппоблока, бывшего главы АП Януковича, совладельца кремлевского рупора телеканала Интер Сергея Левочкина", - написал Мосийчук.

 

"Сейчас с детективом НАБУ согласовываю время допроса и обязательно расскажу обо всех схемах незаконного обогащения бывшего гауляйтера Януковича", - добавил он.

В НАБУ подтвердили факт расследования этого дела.

Производство внесла в ЕРДР Специальная антикоррупционная прокуратура по решению суда.

Темы: ЛевочкинНАБУ
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