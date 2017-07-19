Мосийчука зовут на допрос из-за незаконного обогащения Левочкина
Среда, 19 июля 2017, 11:45
Депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука вызывают на допрос в НАБУ по делу о незаконном обогащении нардепа от Оппозиционного блока Сергея Левочкина.
Об этом в своем Facebook написал Мосийчук.
"Меня вызывают на допрос в НАБУ! Как свидетеля по делу о незаконном обогащении народного депутата от Оппоблока, бывшего главы АП Януковича, совладельца кремлевского рупора телеканала Интер Сергея Левочкина", - написал Мосийчук.
"Сейчас с детективом НАБУ согласовываю время допроса и обязательно расскажу обо всех схемах незаконного обогащения бывшего гауляйтера Януковича", - добавил он.
В НАБУ подтвердили факт расследования этого дела.
Производство внесла в ЕРДР Специальная антикоррупционная прокуратура по решению суда.