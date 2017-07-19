Боевик-изверг, бежавший в Крым, может выйти на свободу

Мать убитого боевиками 16-летнего Степана Чубенко требует от Генеральной прокуратуры добиться экстрадиции подозреваемого в убийстве ее сына из оккупированного Россией Крыма.

Открытое обращение она разместила в Facebook.

"Я, Чубенко Сталина Вячеславовна, мать зверски замученного и расстрелянного ополченцами бандформирования "Керчь" 16-летнего школьника Чубенко Степана, обращаюсь за помощью к органам власти и общественности Украины", - обращается она.

Она подчеркивает, что через 10 дней истекает срок административного задержания, которому подвергнут в Крыму организатор убийства Чубенко Вадим Погодин.

"В городской прокуратуре Краматорска готов пакет материалов, на основании которых надо запрашивать экстрадицию Погодина в Украину, но до сих пор прокуратура Краматорска не получила официального поручения от Генеральной прокуратуры Украины, как того требует процедура" – говорит Сталина Чубенко.

По ее словам, ГПУ до сих пор не обратилась по вопросу экстрадиции Погодина к так называемым "властям" Крыма.

"Я не думаю, что Генпрокуратура сознательно разваливает работу, проведенную местными органами прокуратуры, из-за чего Погодин через 10 дней может оказаться на свободе. Я полагаю, что проблема в том, что в официальном запросе ГПУ не знают, как назвать оккупационные власти Крыма, к которым должны обратиться", – отмечает мать.

"Но я уверена, что это не может быть поводом для того, чтобы работа, которые проделали следователи, оказалась напрасной, и правосудие не восторжествовало", – добавляет она.

Чубенко требует от Генпрокуратуры немедленно отправить поручение в Краматорск и далее необходимые материалы в Крым для экстрадиции Погодина в Украину.

"Если в течение суток необходимые действия не будут произведены, я буду вынуждена обратиться к украинской и зарубежной прессе и начать протестную акцию у стен Генеральной прокуратуры", – отмечает Чубенко.

26 июня 2017 года Национальная полиция на Генпрокуратура подтвердили, что в оккупированном Крыму российские силовики задержали боевика ОРДО Вадима Погодина на запрос Украины в Интерпол.

На вопрос, подавала ли украинская сторона какие-то документы для передачи Погодина, в ГПУ тогда ответили, что "вопрос изучается".

Погодина в Украине обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство группой лиц) и ч.3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное организованной группой, или повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса. Ему грозит пожизненное заключение.

По информации издания Informnapalm, Погодину инкриминируют ряд тяжких преступлений: пытки украинских пленных и убийство 16-летнего футболиста из Краматорска Степана Чубенко.

После совершенных на Донбассе преступлений Погодин бежал в Крым.

Украинская правда