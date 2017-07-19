Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевик-изверг, бежавший в Крым, может выйти на свободу

Среда, 19 июля 2017, 16:50
Боевик ОРДО Вадим Погодин

Мать убитого боевиками 16-летнего Степана Чубенко требует от Генеральной прокуратуры добиться экстрадиции подозреваемого в убийстве ее сына из оккупированного Россией Крыма.

Открытое обращение она разместила в Facebook.

"Я, Чубенко Сталина Вячеславовна, мать зверски замученного и расстрелянного ополченцами бандформирования "Керчь" 16-летнего школьника Чубенко Степана, обращаюсь за помощью к органам власти и общественности Украины", - обращается она.

Она подчеркивает, что через 10 дней истекает срок административного задержания, которому подвергнут в Крыму организатор убийства Чубенко Вадим Погодин.

"В городской прокуратуре Краматорска готов пакет материалов, на основании которых надо запрашивать экстрадицию Погодина в Украину, но до сих пор прокуратура Краматорска не получила официального поручения от Генеральной прокуратуры Украины, как того требует процедура" – говорит Сталина Чубенко.

По ее словам, ГПУ до сих пор не обратилась по вопросу экстрадиции Погодина к так называемым "властям" Крыма.

"Я не думаю, что Генпрокуратура сознательно разваливает работу, проведенную местными органами прокуратуры, из-за чего Погодин через 10 дней может оказаться на свободе. Я полагаю, что проблема в том, что в официальном запросе ГПУ не знают, как назвать оккупационные власти Крыма, к которым должны обратиться", – отмечает мать.

"Но я уверена, что это не может быть поводом для того, чтобы работа, которые проделали следователи, оказалась напрасной, и правосудие не восторжествовало", – добавляет она.

Чубенко требует от Генпрокуратуры немедленно отправить поручение в Краматорск и далее необходимые материалы в Крым для экстрадиции Погодина в Украину.

"Если в течение суток необходимые действия не будут произведены, я буду вынуждена обратиться к украинской и зарубежной прессе и начать протестную акцию у стен Генеральной прокуратуры", – отмечает Чубенко.

26 июня 2017 года Национальная полиция на Генпрокуратура подтвердили, что в оккупированном Крыму российские силовики задержали боевика ОРДО Вадима Погодина на запрос Украины в Интерпол.

На вопрос, подавала ли украинская сторона какие-то документы для передачи Погодина, в ГПУ тогда ответили, что "вопрос изучается".

Погодина в Украине обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство группой лиц) и ч.3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное организованной группой, или повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса. Ему грозит пожизненное заключение.

По информации издания Informnapalm, Погодину инкриминируют ряд тяжких преступлений: пытки украинских пленных и убийство 16-летнего футболиста из Краматорска Степана Чубенко.

После совершенных на Донбассе преступлений Погодин бежал в Крым.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: прокуратураКрымкриминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
прокуратура
"Тому, кто в кабине, ср*ка будет": в Киеве на ремонте лифтов разворовали больше миллиона
Охотился на западное оружие: СБУ задержала работника оборонного завода
Одесский депутат с женой украли 24 млн на детсаду и освещении улиц – СБУ
Последние новости
17:22
фотоОбъявили имя композитора-победителя премии Лятошинского
17:01
Журналист "Радио Свобода" получил ранение, работая на фронте
17:00
Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?
16:59
Ученые назвали животных, которые могут первыми поселиться на Марсе и Луне
16:50
Россияне запустили КАБ по селу на Харьковщине: погибла женщина, 10-летний мальчик получил ампутацию
16:41
видеоРоссияне днем снова обстреляли Херсон: убили водителя и ранили женщину
16:31
В Евпаторийском районе Крыма были взрывы, над Севастопольской бухтой – дым
16:25
Румынские фермеры продолжают блокаду двух КПП на границе с Украиной, несмотря на соглашение с правительством
16:24
Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции
16:23
"Укрнафта" показала сумму уплаченных в 2023 году налогов
Все новости...
Реклама: