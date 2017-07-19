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С туристов в Крыму будут взимать курортный сбор

Среда, 19 июля 2017, 16:52

Госдума РФ приняла закон, который предусматривает взыскание с посетителей российских курортов дополнительной платы. Эта норма распространяется и на оккупированный Крым.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Государственная дума России 19 июля приняла в окончательном чтении закон о курортном сборе. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах платы с туристов за пользование курортной инфраструктурой, в том числе и в аннексированном Россией Крыму", - говорится в материале.

Отмечается, что также плата будет взиматься с туристов в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях России.

По информации издания, туристы начнут платить курортный сбор 1 мая 2018 года. В первый год ставка курортного сбора не должна будет превышать 50 рублей в сутки. Размер сбора может быть снижен до нуля в зависимости от сезона. Платить его должны все совершеннолетние туристы.

Российское правительство ожидает, что доход в бюджет Крыма от введения курортного сбора составит около 16 млрд рублей.

Курортный сбор действовал в России до 2004 года. В 2016-м возвращение к этой практике поддержал российский президент Владимир Путин.

Как сообщал ранее представитель оккупационной власти Крыма, так называемый министр курортов и туризма Сергей Стрельбицкий, стоимость отдыха в Крыму для россиян выше в два раза, чем в Турции, и это не говоря уже о разнице в качестве сервиса.

Темы: КрымРосcия
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