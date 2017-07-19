Глава ГП "Бурштын Украина" задекларировал 4 млн, но не показал бизнес жены

Исполняющий обязанности директора госпредприятия "Бурштын Украина", которое фигурирует в "янтарном деле" Розенблата-Полякова, Дмитрий Тяглий не указал в декларации взносы жены в уставные фонды двух компаний и показал 4 млн наличных.

Об этом сообщают "Наші гроші".

"И.о. генерального директора ГП "Бурштын Украина" Дмитрий Тяглий не задекларировал взносы жены в уставные фонды двух компаний - ООО "Интерстом плюс" и ООО "КСК "Прайм". Об этом свидетельствуют е-декларация Тяглия за 2016 год и данные Единого госреестра юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований". - пишет издание.

Так, жена Тяглия Елена владеет 40% конно-спортивного клуба "Прайм", который расположен в Киеве. Также женщина контролирует стоматологическое ООО "Интерстом плюс" (70%), которое входит в ОО "Киевляне вместе" и председателем которого является депутат Киевского горсовета Ярослав Диденко.

Как указано в декларации и.о. директора госпредприятия, за 2016 год доход жены составил 439 тысяч гривен.

Интересно, что вся недвижимость семьи Тяглиив расположена в Киеве, хотя предприятие "Бурштын Украина" расположено в Ровном. Более того, Тяглий указал своим фактическим местом проживания именно столицу.

Так, Тяглиям принадлежат 3 квартире в Киеве суммарной площадью 290 квадратных метров, два гаража площадью 106 "квадратов" и нежилые помещения на 73 квадратных метра.

Одна из квартир, площадью 97 "квадратов" и стоимостью примерно 6 млн грн, Дмитрий Тяглий делит со своей дочерью Анной.

Также Дочь главы ГП является выпускницей EAE Business School (Барселона, Испания). Стоимость годовой магистерской программы там составляет 15 тысяч евро. Бакалавриат же Анна закончила в Европейском университете в Женеве, где один семестр обучения стоит более 10 тысяч евро.

Кроме того, Дмитрий Тяглий задекларировал 0,31 га земли на ином праве пользования - 3 земельных участка на территории дорогого кооператива СДК "Орхидея-3" на Осокорках в Киеве. Именно здесь Тяглии строят дом на 242 кв. м, внесенный в декларацию как недострой. В виде объектов незавершенного строительства Тяглий вписал также 3 машиноместа общим метражом 61 "квадрат". Владельцем всех недостроев значится жена.

Ездят супруги на внедорожнике Toyota Land Cruiser 200 2011 года, который по документам принадлежит Елене. Дочь Анна 29 декабря 2016 года стала владелицей внедорожника Toyota Hilux Surf 2016 года выпуска стоимостью 875 тыс. грн.

По состоянию на конец 2016 года, Дмитрий Тяглий вместе с женой задекларировали более 4 млн грн. наличных средств. Также он является владельцем золотых часов Breguet horloger de la marine, а жена - кольца с бриллиантом на 1,6 карат неопределенной стоимости.

Как известно, "Бурштын Украина" является единственным госпредприятием, которое занимается добычей и переработкой янтаря, осуществляя полный цикл переработки камней - от добычи до реализации готовой продукции.

На одном из видеодоказательств НАБУ по "янтарному делу" нардеп Борислав Розенблат (внефракционный) объясняет агенту Екатерине, что ГП "Бурштын Украина" - не чужое для партии "Народный фронт" предприятие: "Это наше, это господина Полякова (народный депутат от "НФ" - ред.), ну, их партии ответственность".