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ГПУ: Италия не подавала запросов касательно Маркива

Воскресенье, 2 июля 2017, 03:39

Итальянская сторона не обращалась к Украине ни за правовой помощью относительно допроса украинского военного Виталия Маркива, которого там обвиняют в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента, ни с запросами по нему.

Об этом сказал заместитель генпрокурора Евгений Енин в эфире телеканала "112 Украина".

Он отметил, что в Украине допросили ряд свидетелей, которые по меньшей мере свидетельствуют о происходившем в тот день перекрестном обстреле.

"Вместе с тем, ни одного конкретного лица с той или другой стороны, которое могло причинить повреждения, не совместимые с жизнью, установить следствию не удалось. Более того, итальянские правоохранители не обращались к нам ни с вопросами правовой помощи в контексте допроса того же господина Маркива или кого-то другого. И, соответственно, никаких оснований считать, что у господина Маркива могут быть какие-то проблемы с Италией в этой связи, мы пока не считаем возможным", - добавил он.

Енин сообщил, что после выходных состоятся переговоры с итальянской стороной в отношении задержанного военного.

"В связи с тем, что в Италии сегодня выходной день, предварительно договорились, что в понедельник-вторник состоятся эти контакты, в которых мы поставим дополнительные вопросы. Кроме того, мы находимся на связи с адвокатом господина Маркива, и на запрашиваемую нами информацию мы стараемся получить подтверждение, в частности в той части, что господин Маркив в этот день не находился в зоне, где можно было бы осуществить физическое поражение господина Рокелле", - отметил замгенпрокурора.

25 мая 2014 представители ОРДО сообщили, что под Славянском в селе Андреевка были убиты итальянский журналист Андреа Роккелли и его переводчик - гражданин России Андрей Миронов.

Ранее Енин сообщил, что украинскими правоохранителями расследуется уголовное производство по факту гибели гражданина Италии Рокелле и его российского партнера Миронова.

"По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск", - отметил Енин.

Виталий Маркив является действующим заместителем командира взвода в батальоне Нацгвардии Украины им. генерала Сергея Кульчицкого.

Темы: ДонбассИталияГенпрокуратура
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