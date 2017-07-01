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Задержанный в Италии Маркив - действующий замкомандира в батальоне им.Кульчицкого

Суббота, 1 июля 2017, 16:34

Задержанный в Италии украинский военный Виталий Маркив действует заместителем командира взвода в батальоне Нацгвардии Украины им. генерала Сергея Кульчицкого.

Об этом 1 июля в эфире телеканала "112 Украина" сообщил нардеп от БПП Андрей Антонищак, который является координатором батальона им.Кульчицкого.

"Он не был в батальоне Кульчицкого, он служит в батальоне Кульчицкого на должности заместителя командира взвода. Что касается задержания Маркива в целом, то это - незаконно", - заявил нардеп.

По словам Антонищака, задержанного Маркива удерживают в тюрьме в 40-50 км от Милана.

"Не пускают украинских дипломатов, мотивируя это тем, что у Виталия итальянское подданство. Да, он имеет итальянское подданство...", - отметил нардеп и добавил, что после событий на Майдане Маркив восстановил свой украинский паспорт.

Антонищак сообщил, что Маркиву предоставили адвоката, но от защитника, которого предоставили итальянские власти, он откажется. 

Как в свою очередь сообщил советник главы МВД, нардеп Антон Геращенко, Маркив приехал в Италию "проведать мать, которая живет там, и был задержан правоохранителями".

"Вся эта история больше похожа на очередную российскую провокацию. Дело в том, что в батальоне им.Кульчицкого, который располагался в то время в том месте (в 2014 году возле Славянска) просто не было минометов, из которых можно было бы поразить фотокорра из Италии и корреспондента из РФ. У них было только стрелковое вооружение и пулеметы. Это (обвинение Маркива) - абсолютный абсурд", - заявил Геращенко.

Он добавил, что в Италии был выдан ордер на задержание и арест гражданина Украины еще в декабре 2016 года.

"Сейчас мы уточним, выставлялся ли он в Интерпол, но это вряд ли, потому как в таком случае он бы был задержан уже на выезде из Украины", - добавил Геращенко.

Ранее стало известно, что полиция Италии арестовала гражданина Украины Виталия Маркива по подозрению в причастности к убийству итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли в 2014 году в Славянске.

Как заявил замгенпрокурора Украины Евгений Енин, ГПУ обратилась к итальянским властям с требованием предоставить основательные доказательства вины Маркива или его немедленного освобождения.

Также Енин сообщил, что украинскими правоохранителями расследуется уголовное производство по факту гибели гражданина Италии Рокелли и его российского партнера Андрея Миронова.

"По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла в результате артобстрела со стороны российско-террористических войск", - отметил Енин.

Интерфакс-Украина

Темы: ДонбассИталияарестРосcия
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