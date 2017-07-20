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Сутки в АТО: 21 обстрел, погибли 4 бойца ВСУ

Четверг, 20 июля 2017, 07:49

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования  21 раз нарушили перемирие. Четверо военных ВСУ погибли, трое получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении, после 18 часов враг из вооружения БМП обстреливал позиции ВСУ в Новозвановке. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики били по украинским защитникам в Новоалександровке, а из стрелкового оружия - по Станице Луганской.

Как уточняется, около 18 часов, в районе поселка Новотошковское, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое украинских военных, еще трое получили ранения.

На Мариупольском направлении под гранатометный огонь попали опорные пункты сил АТО в Водяном и Гнутовом. Кроме того, около 20 часов по Гнутовому противник бил из минометов калибра 82 мм.

На Донецком направлении бандформирования продолжили обстрелы окраин Авдеевки из гранатометов и стрелкового оружия. Также, около 23 часов преступники применили миномет калибра 120 мм по позициям сил АТО в Песках, а по Луганскому работала вражеская БМП.

Стоит добавить, что незаконные вооруженные формирования, пренебрегая "хлебным" перемирием, продолжают обстрелы и гражданских зданий. Так, 19 июля около 19 часов бандиты из крупнокалиберных пулеметов били по жилым кварталам Марьинки, а в 22 часа вели огонь из гранатометов по поселку Зайцево.

В штабе АТО также сообщили, что за прошедшие сутки ВСУ 13 раз открывали огонь в ответ.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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