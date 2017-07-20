НАБУ вручило первое подозрение на основе лживой е-декларации

Детективы НАБУ 19 июля сообщили о подозрении бывшему главе одного из городских судов Луганской области, который не внес имущество в электронную декларацию.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

По словам борцов с коррупцией, это - первое сообщение о подозрении среди всех уголовных производств, досудебное расследование в которых НАБУ и САП осуществляют на основании анализа данных в электронных декларациях чиновников.

По версии следствия, судья в отставке не внес в электронные декларации за 2015-2016 годы сведения о транспортных средствах и объектах недвижимости, находящихся у него в пользовании, а также об имуществе, которое находится в собственности и пользовании его бывшей жены, на общую сумму более 10 млн гривен.

"Стоит отметить, что супруги расторгли брак еще в 2011 году, но и в дальнейшем проживали одной семьей", - подчеркивают детективы.

Согласно сообщению, в настоящее время решается вопрос об избрании судье меры пресечения.

В НАБУ рассказали, что досудебное расследование уголовного производства по указанным фактам детективы НАБУ начали в ноябре 2016 года.

Экс-судья подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ч.2 ст. 368-2 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса.

В бюро сообщили, что по состоянию на 30 июня 2017 года детективы НАБУ расследуют 61 уголовное производство, открытое по результатам анализа е-деклараций.

Украинская правда