Лукаш пришла на допрос в ГПУ

Бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш в четверг прибыла на допрос в Генеральную прокуратуру Украины.

Об этом она сама написала на своей странице Facebook.

"На этот раз тема меня озадачила: государственные реестры. Те самые, контроль государства над которыми, я и мои коллеги восстановили в бытность работы в Минюсте", - написала она, говоря о теме допроса.

ФБ Лукаш

Она также заявила, что именно она привлекла внимание ГПУ и СБУ к схемам в госреестрах.

"Одна из самых наглых схем в сфере хищения госсредств была такова: государственные реестры принадлежали не государству, а неким юрлицам. Минюст годами ежемесячно оплачивал им авторское вознаграждение и иные платежи. Только с 2010 по 2013 бюджет похудел на более чем МИЛЛИАРД гривен. Именно я привлекла внимание СБУ и ГПУ к этой афере и прекратила все платежи", написала она.

"Был скандал, угрозы, много грязи в СМИ и остановка барыгами работы реестров на неделю. Работу реестров специалисты восстановили и ворюг выгнали. Вернее, часть из них сами покинули территорию Украины, опасаясь уголовного преследования в диком и недемократическом 2013 году", - написала она.

"Четвертый год прокуратура все ищет кто же наживался на государственных деньгах …Хотя СМИ прямо и правильно называли их имена и фамилии.И вот нашли…меня", - дописала она.