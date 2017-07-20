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Лукашенко прилетит в четверг, но мероприятия будут в пятницу

Четверг, 20 июля 2017, 14:10

Встреча президентов Украины и Беларуси состоится в пятницу, а в четверг Александр Лукашенко только прилетит в Украину, никаких мероприятий в этот день не будет.

Об этом "Украинской правде" сообщили в АП.

Визит заявлен как тако, который продлится с 20 по 21 июля.

Лукашенко прилетит вечером, в годовщину убийства журналиста Павла Шеремета, родившегося в Беларуси.

Однако, официальные встречи состоятся 21 июля.

Официальные флаги Беларуси вместе с украинскими уже висят в центре Киева вдоль центральных улиц.

Украинская правда 

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