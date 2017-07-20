Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАПК решило полностью проверить декларацию Тимошенко

Четверг, 20 июля 2017, 16:02

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало полную проверку электронной декларации председателя фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина" в Верховной Раде Юлии Тимошенко 2015 и 2016 годы.

Соответствующее решение было принято на заседании агентства в четверг, передают Украинские Новости.

Полная проверка деклараций Тимошенко начата на основании информации Генеральной прокуратуры.

Согласно порядку, полная проверка декларации длится 60 календарных дней со дня принятия решения о проведении проверки.

В случае необходимости сроки проведения проверки декларации могут быть продолжены, но не более чем на 30 календарных дней.

Как известно, в электронной декларации 2015 года Тимошенко указала, что имеет 485 971 грн на банковском счете и 318 тысяч гривен наличных.

По 2016 она задекларировала 876 тысяч 724 гривен доходов, а ее муж Александр - 3 миллиона 112 тысяч 710 гривен за 2016 год.

Движение "Чесно", проведя исследования, сообщало, что партия "Батькивщина", которая задекларировала 7,5 млн грн пожертвований от граждан, часто фальсифицирует происхождения этих средств.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТимошенкоНАПКдекларации
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Тимошенко
Украина и ее "если бы"
Успеть до контрнаступления. Усиление Ермака, ротация в Кабмине, обиды депутатов
Лидер "Батькивщины" Тимошенко начало нового года встретила в Дубае - УП
Последние новости
17:49
Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК
17:46
Национализация "Сенс Банка", налог на сверхприбыли и секреты устойчивости экономики: разговор с Екатериной Рожковой
17:40
Ученые обнаружили пять подтипов болезни Альцгеймера
17:37
Украина начала производство артсистем по стандартам НАТО - Камышин
17:35
В Днепре прогремел взрыв
17:30
Кабмин ограничил площадь уничтоженного жилья, по которому будет платиться компенсация
17:22
фотоОбъявили имя композитора-победителя премии Лятошинского
17:10
Госгеокадастр сообщил об индексации нормативной денежной оценки земель за 2023 год
17:01
Журналист "Радио Свобода" получил ранение, работая на фронте
17:00
Хищения на ОПЗ и ОГХК: бывшему топ-чиновнику ФГИУ избрали меру пресечения
Все новости...
Реклама: