НАПК решило полностью проверить декларацию Тимошенко

Национальное агентство по предотвращению коррупции начало полную проверку электронной декларации председателя фракции "Всеукраинское объединение "Батькивщина" в Верховной Раде Юлии Тимошенко 2015 и 2016 годы.



Соответствующее решение было принято на заседании агентства в четверг, передают Украинские Новости.



Полная проверка деклараций Тимошенко начата на основании информации Генеральной прокуратуры.

Согласно порядку, полная проверка декларации длится 60 календарных дней со дня принятия решения о проведении проверки.

В случае необходимости сроки проведения проверки декларации могут быть продолжены, но не более чем на 30 календарных дней.



Как известно, в электронной декларации 2015 года Тимошенко указала, что имеет 485 971 грн на банковском счете и 318 тысяч гривен наличных.



По 2016 она задекларировала 876 тысяч 724 гривен доходов, а ее муж Александр - 3 миллиона 112 тысяч 710 гривен за 2016 год.

Движение "Чесно", проведя исследования, сообщало, что партия "Батькивщина", которая задекларировала 7,5 млн грн пожертвований от граждан, часто фальсифицирует происхождения этих средств.