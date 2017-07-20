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Полиции Донетчины представили нового руководителя – Невгада

Четверг, 20 июля 2017, 16:19

Коллективу Главного управления Нацполиции Донецкой области представили нового руководителя - Виталия Невгада.

Об этом сообщает в четверг официальный сайт полиции Донбасса.

До этого Невгад занимал должность заместителя начальника Главного управления Нацполиции в Донецкой области-начальника следственного отдела.

Экс-глава полиции Донецкой области генерал Вячеслав Аброськин, который 19 июля был назначен на пост первого заместителя председателя Нацполиции Украины, подчеркнул, что Невгад входил в команду профессионалов, которые "возродили полицию Донетчины".

 

"Это грамотный, профессионально подготовленный офицер. Уверен, он достойно будет выполнять свои обязанности, подхватит и разовьет дальше все наши проекты, и полиция Донетчины пойдет еще дальше", - отметил Аброськин.

Новый глава полиции Донетчины отметил, что осознает всю ответственность работы в зоне АТО и готов нести ее вместе с четырёхтысячных коллективом, который "считается лучшим в стране".

 

*** Виталий Невгад родился 10 мая 1973 года в Белоцерковском районе Киевской области.
Службу в правоохранительных органах начал в 1994 году в Белоцерковском горуправлении милиции.

С 2010 года работал заместителем начальника следственного управления ГУМВД в Киевской области.

В зоне проведения антитеррористической операции – с декабря 2014 года.

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Темы: полицияДонецкая область
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