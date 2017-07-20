Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАПК выявило неточности в е-декларации Полторака

Четверг, 20 июля 2017, 17:45

Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило нарушения в электронной декларации министра обороны Степана Полторака за 2015 год.

Соответствующий вывод был утвержден на заседании агентства в четверг, передают "Українські новини".

В ходе проверки декларации установлено, что при внесении сведении в декларацию относительно прав совместной собственности на квартиру площадью 89 кв. м (министру принадлежит 33,3%) Полторак не указал информацию о совладельцах.

Также министр задекларировал 266 498 гривен зарплаты от Министерства обороны.

В тоже время указанная сумма дохода была получена от двух юридических лиц, а именно: от расчетно-кассового отдела Минобороны (114,3 тыс. гривен) и от самого министерства (152,2 тыс. гривен).

Кроме того, хозяйственно-финансовый департамент секретариата министерства выплатил Полтораку 1 288 гривен, в том числе 679 гривен как дополнительное благо и 609 гривен - как стоимость призов победителям и призерам спортивных соревнований.

Как пояснил сам Полторак, указанные доходы были получены в виде подарков, сумма которых не превышает 5 минимальных зарплат, поэтому не были указаны в декларации.

По результатам проверки декларации фактов совмещения и конфликта интересов у Полторака не установлено.

В итоге НАПК решило, что Полторак при подаче декларации за 2015 год нарушил требования п. 2 и 7 ч. 1 ст. 46 закона "О предотвращении коррупции".

При этом отсутствуют основания для привлечения Полторака к административной или уголовной ответственности.

Темы: НАПКдекларации
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
НАПК
Глава НАПК заявил, что имеет эффективное "лекарство" против коррупции
НАПК: Одесский военком Борисов незаконно обогатился на 188 млн
НАПК три месяца будет изучать образ жизни военкомов
Последние новости
17:49
Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК
17:46
Национализация "Сенс Банка", налог на сверхприбыли и секреты устойчивости экономики: разговор с Екатериной Рожковой
17:40
Ученые обнаружили пять подтипов болезни Альцгеймера
17:37
Украина начала производство артсистем по стандартам НАТО - Камышин
17:35
В Днепре прогремел взрыв
17:30
Кабмин ограничил площадь уничтоженного жилья, по которому будет платиться компенсация
17:22
фотоОбъявили имя композитора-победителя премии Лятошинского
17:10
Госгеокадастр сообщил об индексации нормативной денежной оценки земель за 2023 год
17:01
Журналист "Радио Свобода" получил ранение, работая на фронте
17:00
Хищения на ОПЗ и ОГХК: бывшему топ-чиновнику ФГИУ избрали меру пресечения
Все новости...
Реклама: