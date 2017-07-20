Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Участковые пытали людей, чтобы увеличить раскрываемость преступлений

Четверг, 20 июля 2017, 22:54

Трех участковых офицеров сектора превенции Покровского отдела полиции задержали по подозрению в превышении служебных полномочий, в частости, в пытках, и сбыте наркотиков.

Об этом сообщила прокуратура Донецкой области.

Следствие установило, что правоохранители с целью повышения своих показателей в работе по выявлению и раскрытию уголовных и административных правонарушений, систематически фабриковали доказательства виновности лиц в уголовном производстве.

В частности, подозреваемые передавали наркозависимым наркотики для дальнейшего их привлечения к уголовной ответственности.

Кроме того, зафиксированы факты избиения и пытки задержанных лиц.

"Так, правоохранители, находясь в помещении одного из участковых пунктов полиции, побудили задержанного взять на себя ответственность за уголовное преступление, которого он не совершал. Получив отказ от задержанного, полицейские избили его резиновой дубинкой по голове, туловищу, рукам и ногам", - сообщили в прокуратуре.

Продолжается расследование по ч.2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа), ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств) УК Украины продолжается.

Подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы.

Украинская правда

Темы: Донецкая областьправа человека
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Сбитый за 9 км шахед: Украина впервые успешно применила "гибридную" ПВО - Минстратегпром

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
Донецкая область
За сутки из-за агрессии РФ один человек погиб и 22 ранены, в том числе дети
Россияне ранили 10 человек в Донецкой области и одного человека в Херсонской за сутки
Россияне обстреляли Желанное Первое: 5 раненых, среди них двое детей, которые играли во дворе
Последние новости
17:49
Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК
17:46
Национализация "Сенс Банка", налог на сверхприбыли и секреты устойчивости экономики: разговор с Екатериной Рожковой
17:40
Ученые обнаружили пять подтипов болезни Альцгеймера
17:37
Украина начала производство артсистем по стандартам НАТО - Камышин
17:35
В Днепре прогремел взрыв
17:30
Кабмин ограничил площадь уничтоженного жилья, по которому будет платиться компенсация
17:22
фотоОбъявили имя композитора-победителя премии Лятошинского
17:10
Госгеокадастр сообщил об индексации нормативной денежной оценки земель за 2023 год
17:01
Журналист "Радио Свобода" получил ранение, работая на фронте
17:00
Хищения на ОПЗ и ОГХК: бывшему топ-чиновнику ФГИУ избрали меру пресечения
Все новости...
Реклама: