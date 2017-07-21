Полторак: РФ может использовать для агрессии учения с Беларусью

Министр обороны Степан Полторак считает, что Россия может использовать военные учения с Беларусью "Запад-2017" против Украины и Европы.



"Украина и мир имеют общее видение возможных перспектив проведения учений Вооруженных сил Российской Федерации", – написал он в Facebook.

"Предстоящие учения "Запад-2017" чрезвычайно мощные. Они могут быть использованы, чтобы начать агрессию не только против Украины, но и против любой страны Европы, которая имеет общую границу с Россией", – заявил Полторак.



"Мы будем адекватно реагировать на проведение учений", – предупредил он.

Как известно, совместные стратегические учения Вооруженных сил России и Беларуси "Запад-2017"запланированы на 14-20 сентября.

Глава Минобороны Белоруссии Андрей Равков заявлял, что в них примут участие в общей сложности 12700 военнослужащих, на территории Белоруссии будет около 10200 солдат, из которых примерно 3 тысячи будут представителями РФ.

Командующий силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявлял: "Есть опасения, что речь идет о "Троянском коне". В России говорят, что это просто учения, а потом все силы будут переброшены в другом направлении".Страны восточной Европы опасаются, что Россия может оставить в Беларуси вооружение для других операций.

По словам Ходжеса, большая открытость Москвы в вопросе учений помогла бы убедить страны Восточной Европы в обратном.

Россия не раз "гремела" оружием у границ Украины перед и после аннексии Крыма и параллельно с агрессией на востоке Украины, называя это учениями.

Алена Рощенко, УП