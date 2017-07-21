Оккупанты создают искусственную картинку наплыва туристов в Крым

Оккупационные власти Крыма создают для российских СМИ искусственную картинку наплыва туристов на полуостров.



Об этом сообщает в пятницу Государственная пограничная служба.



21 июля пограничники Бердянского отряда, которые несут службу в контрольном пункте "Чонгар", в очередной раз зафиксировали медленный пропуск со стороны оккупантов транспортных средств через админграницу.



"Было установлено, что оккупационные власти создали пробки искусственно, чтобы появилась картинка о наплыве туристов в Крым для представителей пропагандистских СМИ, которые прибыли для очередной "съемки", – говорится сообщении.



На этот раз пограничники зафиксировали работу аж трех съемочных групп оккупантов, в том числе и РТР, которые работали на автомобильном мосту, где визуализация очереди была наибольшей.



Пограничники отмечают, что на админгранице на двух других КПВВ - "Каланчак" и "Чаплынка" - очереди вообще отсутствуют.



Украинская правда