На Запорожье в ДТП один человек погиб, 9 госпитализированы
Суббота, 22 июля 2017, 21:01
В Запорожской области в результате ДТП один человек погиб, 9 госпитализированы.
Как сообщили в облуправлении ГосЧС, авария произошла на дороге "Бердянск - Энергодар" в 3 км от н.п. Васильевка.
Легковой автомобиль Lada Priora столкнулся с маршрутным такси Mercedes-Benz Sprinter. В результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте, 14 пассажиров доставлены на осмотр в Васильевскую и Днепрорудненскую больницы.
По факту происшествия начато расследование.