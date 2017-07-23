Иран начинает новый ракетный проект

Иран объявил о начале нового ракетного проекта, несмотря на обострение отношений с США.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на иранские СМИ.

Так, министр обороны страны Хосейн Дехган заявил на торжественной церемонии, что начинается производство ракеты "Сайяд-3", дальность полета которой составит 27 километров. По словам министра, она сможет поражать боевые самолеты, беспилотники, крылатые ракеты и вертолеты.

На прошлой неделе США ввели новые санкции против 18 компаний и физических лиц, причастных к иранской программе разработки баллистических ракет.

Вашингтон заявил, что "пагубные действия" Тегерана на Ближнем Востоке могут свести на нет результаты ядерной сделки 2015 года. Тогда 6 ведущих мировых держав, включая США, согласились ослабить или отменить санкции против Ирана в обмен на свертывание его ядерной программы.