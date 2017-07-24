Несмотря на протесты, партия Качиньского сохраняет лидерство в Польше

Правящая в Польше партия "Право и Справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского, несмотря на протесты в обществе, продолжает сохранять лидерство, хотя ее поддержка несколько снизилась.

Об этом говорится в опросе центра KANTAR Millward Brown SA для телеканала TVN, пишет Укринформ.

"Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье (23 июля), то 32% проголосовали бы за избирательный блок "Права и Справедливости", "Польши вместе" и "солидарной Польши". Поддержка партии Ярослава Качиньского снизилась на 3% по сравнению с исследованием от 12 июля", - информирует TVN.

На втором месте стоит "Гражданская платформа" (РО), которую сегодня поддерживает 23% опрошенных (рост на 1%). На третьем месте оказалась бы партия "Современная" (N), которую сегодня поддержали бы 10% избирателей (рост на 2%).

В Сейм попала бы еще одна группировка - движение Kukiz'15 с 8% поддержки.

Зато, 5-процентный избирательный порог не пересекли бы Польская крестьянская партия (4%), Союз демократических левых (4%) и ряд других политических сил.

Напомним, что в Польше уже неделю продолжаются протесты оппозиционных сил и организаций с изменениями в судебной системе страны. Власти называют изменения в законы о судебной системе лечением патологий в судопроизводстве, а оппозиция отмечает, что это попытка партии Качиньского подчинить себе судебную ветвь власти.