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Президента ФРГ смущает неопределенность в отношениях с США

Понедельник, 24 июля 2017, 01:04

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) заявил, что его "смущают" некоторые аспекты современных трансатлантических отношений.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу ZDF, пишет DW.com.

"В истории германо-американских отношений еще никогда не было столько неопределенности, как в данный момент", - посетовал Штайнмайер.

В то же время президент Германии отметил, что США - это не только нынешняя президентская администрация.

"Не вся Америка забыла о значении трансатлантических отношений и потому я предполагаю, что и внутри американской политики произойдут коррективы того, что мы видим сейчас", - продолжил Франк-Вальтер Штайнмайер.

Одновременно он подчеркнул важность отношений с Вашингтоном для ФРГ.

"Без американцев не было бы немецкой демократии. Экономическое развитие было бы невозможно без "плана Маршалла", - напомнил немецкий президент.

Напомним, после саммита G7 Ангела Меркель заявила, что США и Великобритания больше не являются надежными партнерами Европы, поэтому европейцы должны определить свой собственный путь вперед.

Темы: ГерманияСША
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