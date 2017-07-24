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В Луцке горел гостинично-ресторанный комплекс

Понедельник, 24 июля 2017, 05:59
В Луцке горел гостинично-ресторанный комплекс

Крупный пожар произошел в луцком гостинично-ресторанном комплексе Patio di Fiori. Полицейские подозревают поджог.

Об этом сообщают Волынские Новости.

24 июля примерно в 2:10 на улице Кравчука в Луцке прогремел мощный взрыв, в результате которого произошло возгорание в гостинично-ресторанном комплексе Patio di Fiori. Сначала загорелся первый этаж, где расположено помещение ресторана.

По состоянию на 2:30 спасатели разбили стекло и вывели всех присутствующих людей из помещения отеля.

Как видно на видео, пламя перекинулось на крышу здания.

Медики рассказали о двух пострадавших, отравившихся угарным газом.

По предварительным данным, полицейские подозревают поджог. Следователи установят обстоятельства произошедшего.

Кроме того, выяснилось, что рядом с помещением комплекса ночью неизвестные подожгли четыре покрышки.

Темы: Луцкчрезвычайное происшествие
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