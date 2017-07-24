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В штабе АТО уточнили, где за минувшие сутки ранен боец

Понедельник, 24 июля 2017, 12:39

23 июля в зоне проведения антитеррористической операции 1 военный получил ранения.

Об этом на брифинге в понедельник сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах Вооруженных сил Украины не было. Один военнослужащий получил ранения в результате вражеского обстрела. Этот инцидент произошел в Марьинке", – сказал полковник.

Украинская правда

Темы: АТО
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