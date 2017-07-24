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Германия требует расширить санкции в отношении России из-за Siemens - СМИ

Понедельник, 24 июля 2017, 15:12

Германия призывает Европейский Союз добавить еще четырех российских граждан и компании в санкционный список из-за турбин Siemens, доставленных в аннексированный Крым.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в Брюсселе.

Один из европейских высокопоставленных чиновников заявил, что в список могут включить российских чиновников Министерства энергетики и российскую компанию, которая перевезла турбины.

Другой собеседник отметил, что представители всех 28 стран ЕС могут обсудить этот вопрос в Брюсселе уже в среду. Для введения санкций необходимо единогласное решение всех стран ЕС.

ЕС запретил компаниям вести дела с Крымом после аннексии 2014 года. Компания Siemens заявила, что располагает доказательствами того, что все четыре турбины, которые проданы для проекта на юге России, были незаконно перевезены в Крым.

Напомним, Россия поставила на оккупированный полуостров четыре турбины Siemens, которые предназначались для проекта на Тамани. Турбины Россия планирует использовать для новых крымских ТЭС.

Впоследствии Siemens заявил о намерении судиться, требуя от россиян вывоза турбин из Крыма.

Кроме того, концерн Siemens объявил, что в связи с незаконной доставкой его турбин в оккупированный Крым приостановит поставки энергооборудования российским компаниям.

Подробнее о коллизии с турбинами Siemens читайте в статье на ЕвроПравде: "Точка невозврата от Siemens: как Украине реагировать на нарушение санкций ЕС".

Европейская правда

Темы: Германия
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