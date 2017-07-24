В школе неподалеку Торецка произошел взрыв, пострадал охранник

В городе Зализне Донецкой области произошел взрыв на территории школы № 15, которая не работает с начала боевых действий.

Как сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области, в результате детонации взрывчатки многочисленные осколочные ранения получил 30-летний охранник здания.

"Мужчина хотел войти через входную дверь, как вдруг раздался взрыв", - отметили правоохранители.

Пострадавшего доставили в больницу.

Город Зализне подчинен Торецкому горсовету.

Украинская правда