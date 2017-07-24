В школе неподалеку Торецка произошел взрыв, пострадал охранник
Понедельник, 24 июля 2017, 18:37
В городе Зализне Донецкой области произошел взрыв на территории школы № 15, которая не работает с начала боевых действий.
Как сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области, в результате детонации взрывчатки многочисленные осколочные ранения получил 30-летний охранник здания.
"Мужчина хотел войти через входную дверь, как вдруг раздался взрыв", - отметили правоохранители.
Пострадавшего доставили в больницу.
Город Зализне подчинен Торецкому горсовету.
Украинская правда