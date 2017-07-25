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На Харьковщине задержан распространитель сепаратистских открыток

Вторник, 25 июля 2017, 00:27

В Харьковской области сотрудники СБУ задержали мужчину, который распространял сепаратистские листовки.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Правоохранители установили, что уроженец Донецкой области расклеивал в общественных местах города Купянск и района листовки с призывами к отделению Юго-Восточных регионов от территории Украины, созданию псевдогосударственного образования "Новороссия" и присоединения его к Российской Федерации", - говорится в сообщении.

За расклеивание листовок злоумышленник получал деньги. Агитки передавались ему курьерами через тайник, обустроенный в заброшенном здании вблизи районного центра.

По информации СБУ, деятельность агитатора контролировали кураторы из РФ.

По данному факту открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

Темы: СБУсепаратизм
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