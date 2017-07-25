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Холодницкий о топ-коррупции: Поймаем "акул" - скажут: "китов» нет

Вторник, 25 июля 2017, 12:16

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий доволен началом борьбы с топ-коррупцией, однако отмечает, что общество всегда будет требовать большего.

Об этом он рассказал в интервью "Голосу Украины".

"Когда никого не поймали – говорили, что все плохо. Начали ловить – стали говорить, а где большие "рыбы". Поймали больших - теперь требуют "акул". Поймаем "акул"– скажут: "китов" нет... И этот процесс может продолжаться бесконечно", – сетует Холодницкий.

По словам руководителя САП, "Розенблат и Поляков – это лишь часть схемы вокруг добычи янтаря в Украине, но для того, чтобы ее побороть как явление – это вопрос явно не в НАБУ и не к САП".

"Надо наконец перестать говорить, а, возможно, вывести этот бизнес в правовую плоскость, создать предприятия, где люди будут работать легально и платить налоги, и тогда исчезнет почва для преступлений и коррупции", – сказал он.

На вопрос, уменьшились ли политические взятки в парламенте после последних резонансных разоблачений, Холодницкий ответил следующее:

"Не знаю, мы же не можем следить за депутатами, у них иммунитет (улыбается). Могу говорить только о тех производствах, которые имеем. Но во временной ретроспективе мы потом когда сравним, как было и как изменилось. Страна на самом деле меняется".

"Раньше взятки не боялись брать и откровенно всем говорили. Сейчас уже боятся. Следовательно, меньше начинают брать. И люди изменились. Потому что раньше знали, что без взятки никуда не пойдешь, а теперь уже говорят, что не будут платить за те услуги, на которые они имеют право", – отметил Холодницкий.

Руководитель САП также рассказал о состоянии нескольких громких дел против чиновников.

"Новинский – не наше производство. Дело Онищенко направлено в суд – будем начинать заочное осуждение, потому что он сбежал. По Охендовскому следствие остановлено; детективы инициировали международное поручение, потому что еще не все доказательства собраны, чтобы направлять в суд. Хотя опять-таки было озвучено мнение, что все собрано. Тогда зачем давать международное поручение, если это так? Поэтому я опровергаю эту информацию, что все доказательства собраны. Как только будет все собрано – дело будет направлено в суд", – сказал Холодницкий.

"Относительно Мартыненко – следствие продолжается, сторона защиты заявила ходатайство о повторных экспертизах, они не согласны с теми, что у нас есть. По Кононенко – нет подозрения, по крайней мере от САП", – добавил он.

Холодницкий подчеркнул, что задачей САП является борьба с топ-коррупцией, и народные депутаты являются ее субъектами.

"Будут еще и другие представления, если будет собрано достаточно доказательств", - пообещал он.

Темы: коррупцияАнтикоррупционная прокуратура
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