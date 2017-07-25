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Возле военчасти задержали телевизионщиков с беспилотником

Вторник, 25 июля 2017, 15:21

25 июля возле одного из военных объектов Воздушных Сил Вооруженных Сил в Житомирской области задержали представителей одного из отечественных телеканалов при попытке запуска дрона.

Об этом сообщает во вторник пресс-центр командования ВС ВСУ.

Отмечается, что журналисты пытались запустить квадрокоптер в трехкилометровой зоне прилегающей территории военного объекта.

"Нарушителей передали Национальной полиции Украины, обстоятельства их деятельности в указанной зоне выясняются", – говорится в сообщении.

"Командование ВС ВСУ в очередной раз предостерегает от провокационных действий рядом с военными частями. Ведь военнослужащие суточных нарядов, в соответствии с уставными обязанностей, имеют право применять оружие во время несения службы", – отмечают военнослужащие.

В ВС ВСУ также предупреждают, что любые нарушения связанные с проникновением на территорию военного объекта, использованием беспилотных летательных аппаратов над воинскими частями и расположениями воинских подразделений, а также над базами, складами и арсеналами или на подлете к ним будут сбиваться без предупреждений.

Причастные к таким инцидентам лица – будут задерживаться и привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством Украины.

Украинская правда


Темы: армияСМИ
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