Порошенко назначил нового главу Госпогранслужбы

Новым главой Государственной пограничной службы Украины стал директор департамента оперативной деятельности Госпогранслужбы генерал-майор Петр Цигикал.

Об этом объявил Петр Порошенко.



Как известно, во вторник, 25 июля, глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко написал рапорт об отставке по состоянию здоровья.

Напомним, Назаренко стало плохо 21 июля в Администрации президента на Банковой во время выступления президента Беларуси Александра Лукашенко.

Бажаю новому очільнику Державної прикордонної служби України Петру Цигикалу нових професійних успіхів — Петро Порошенко (@poroshenko) July 25, 2017

Позже пресс-служба ГПСУ сообщила, что его состояние удовлетворительное.

22 июля появилось сообщение, что Назаренко находится в реанимации, его состояние стабильное.

Украинская правда