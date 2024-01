Палата представителей Конгресса США одобрила новые санкции против РФ

Палата представителей Конгресса США большинством голосов поддержала новые санкции против России, Ирана и Северной Кореи, несмотря на замечания президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

Документ поддержали 419 членов палаты, 3 голосовали против. Закон должен пройти через Сенат, прежде чем он будет отправлен в Белый дом на подпись президента.

JUST IN: U.S. House passes bill to impose sanctions on Russia, Iran, and North Korea by a vote of 419 to 3. pic.twitter.com/PP6NPG9d5W