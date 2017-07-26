За сутки 1 боец получил ранение – штаб АТО

25 июля в зоне проведения антитеррористической операции 1 военный получил ранения.



Об этом на брифинге в среду сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко



"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах Вооруженных сил Украины не было, один украинский военный получил ранения в результате подрыва на взрывном устройстве. Инцидент произошел в Попаснянском районе Луганской области", - сказал полковник.

Украинская правда