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За сутки 1 боец получил ранение – штаб АТО

Среда, 26 июля 2017, 12:58

25 июля в зоне проведения антитеррористической операции 1 военный получил ранения.

Об этом на брифинге в среду сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах Вооруженных сил Украины не было, один украинский военный получил ранения в результате подрыва на взрывном устройстве. Инцидент произошел в Попаснянском районе Луганской области", - сказал полковник.

Украинская правда

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Темы: АТО
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