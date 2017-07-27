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Боевики обстреляли Водяное: погиб военный

Четверг, 27 июля 2017, 15:27

Украинский военный погиб в результате вражеского обстрела на мариупольском направлении.

Об этом сообщает в четверг пресс-центр штаба АТО.

"27 июля около 08.00 в результате вражеского обстрела украинских позиций в районе н.п. Водяное (ОТУ" Мариуполь ") погиб военнослужащий ВС Украины", – говорится в сообщении.

Украинский защитник получил ранения несовместимые с жизнью.

В штабе АТО отмечают, что российско-оккупационные войска продолжают нарушать договоренности о неприменении оружия.

Как сообщалось 21 июня 2017 Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе поддержала обращение местных советов о необходимости соблюдения режима тишины на время уборки урожая.

Было предусмотрено установление режима полного прекращения огня вдоль всей линии соприкосновения на период с 24 июня по 31 августа.

В то же время боевики ежесуточно продолжают обстреливать позиции сил АТО.

Украинская правда

Темы: АТО
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