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Сытник: Насирову объявили окончательное подозрение, дело завершено

Пятница, 28 июля 2017, 00:22

Следователи НАБУ завершили расследование дела в отношении отстраненного председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова и вручили ему окончательное подозрение.

Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник в интервью "5 каналу".

"Вчера ему было объявлено о подозрении, и поэтому дело это в ближайшее время будет закончено. Ему уже объявили окончательное подозрение", - отметил директор Национального антикоррупционного бюро.

По словам Сытника, уже на следующей неделе это дело могут передать в суд.

Он также уточнил: "Прокурор уже согласовал детективу окончательное подозрение. Соответственно, дело уже закончено".

Как известно, 8 марта Соломенский райсуд Киева избрал Роману Насирову меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен.

Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как его родные внесли залог.

26 июня суд продлил на два месяца обязательства Насирова относительно ношения электронного браслета.

Насирова подозревают в том, что он в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ГФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".

Темы: НасировНАБУ
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