На Луганщине построят телевышку для трансляции украинского ТВ в ОРЛО

В Луганской области построят 134-метровую телебашню, которая обеспечит трансляцию украинских каналов на оккупированных территориях региона.

Об этом сообщает пресс-служба департамента Государственной архитектурно-строительной инспекции в Луганской области

"Департаментом предоставлено разрешение на строительство 134-метровой телебашни в Новоайдарском районе", - говорят в инспекции.

Там рассказали, что новая вышка обеспечит трансляцию украинских каналов на оккупированных территориях, а именно Луганска, Алчевска и Стаханова. Кроме того, с введением в действие башни качество приема станет лучше, а границы покрытия расширятся.

"На вышке будут установлены аналоговые и цифровые передатчики Луганской областной государственной телерадиокомпании, в частности, канала "ЛОТ" и радио "Пульс", а в перспективе - "UA:Першого" и других СМИ", - рассказали в регуляторе.

Инспекция сообщила также, что заказчиком строительства выступило управление капитального строительства Луганской областной государственной военно-гражданской администрации.

Украинская правда