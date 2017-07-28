В НАПК рассказали, скольких декларантов уже отдали под суд

Национальное агентство по предотвращению коррупции проводит 313 полных проверок деклараций чиновников за 2015 и 2016 годы.

Об этом сообщает пресс-служба агентства.

По данным ведомства, в целом проверки проводятся по 244 субъектам декларирования, 32 из них уже закончены.

Также сообщается, что составлены и направлены в суд 25 протоколов об административном правонарушении, из которых 4 относительно несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имуществе и 21 протокол о несвоевременной подаче декларации.

"В Национальное антикоррупционное бюро Украины переданы 4 материала для принятия решения в порядке статьи 214 Уголовно-процессуального кодекса Украины в отношении судей апелляционных судов Житомирской и Хмельницкой областей, судьи Ржищевского городского суда и народного депутата", - рассказывают в агентстве.

Национальное агентство по предупреждению коррупции не нашла оснований для привлечения 9 членов правительства к административной или уголовной ответственности.

Украинская правда