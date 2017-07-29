Руководителя прокуратуры в Тернопольской области будут судить за взятку

Генеральной инспекцией Генпрокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении руководителя Чертковской местной прокуратуры Тернопольской области за вымогательство и получение взятки.

Как сообщает пресс-служба ГПУ, в начале марта 2017 года руководитель Чертковской местной прокуратуры Тернопольской области требовал от прокурора этой же прокуратуры предоставить ему денежные средства в сумме 5 тысяч гривен за якобы решение им вопроса о составлении Генеральной прокуратурой положительного заключения по проверке состояния соблюдения законов на направлении работы, закрепленном за подчиненным прокурором.

22 марта руководителя Чертковской прокуратуры после получения от подчиненного прокурора средств в сумме 5 тысяч гривен задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество) и подстрекательство к покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам, которые занимают ответственное положение за несовершение действий должностными лицами в интересах того, кто предоставляет такую ​​выгоду, действий с использованием предоставленного им служебного положения), за что предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.