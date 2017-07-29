Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Руководителя прокуратуры в Тернопольской области будут судить за взятку

Суббота, 29 июля 2017, 10:28

Генеральной инспекцией Генпрокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении руководителя Чертковской местной прокуратуры Тернопольской области за вымогательство и получение взятки.

Как сообщает пресс-служба ГПУ, в начале марта 2017 года руководитель Чертковской местной прокуратуры Тернопольской области требовал от прокурора этой же прокуратуры предоставить ему денежные средства в сумме 5 тысяч гривен за якобы решение им вопроса о составлении Генеральной прокуратурой положительного заключения по проверке состояния соблюдения законов на направлении работы, закрепленном за подчиненным прокурором.

22 марта руководителя Чертковской прокуратуры после получения от подчиненного прокурора средств в сумме 5 тысяч гривен задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество) и подстрекательство к покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам, которые занимают ответственное положение за несовершение действий должностными лицами в интересах того, кто предоставляет такую ​​выгоду, действий с использованием предоставленного им служебного положения), за что предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Темы: прокуратураТернопольская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Стефанчук рассказал, какие замечания к законопроекту по мобилизации Рада передала в Кабмин

Медведев заявил, что Россия никогда не отстанет от Украины

видеоВ Башкортостане ОМОН разгоняет многотысячный протест

Все новости...
прокуратура
Россияне обстреляли Желанное Первое: 5 раненых, среди них двое детей, которые играли во дворе
Разоблачили еще одну киевлянку, которая распространяла работу ППО
Будут судить экс-нардепа-коммуниста, который подписал обращение к Путину о признании "Л/ДНР"
Последние новости
18:54
Парламент Словакии дал Минобороны контроль над экспортом оружия, в том числе в Украину
18:47
Польша думает, как дать Украине больше боеприпасов, но хочет справедливости – МИД
18:45
фотоУченые показали пещеры и арки, образовавшиеся в самом большом айсберге в мире
18:33
Переселенцы могут получить по 10,8 тысячи от ООН
18:23
Взаимодействие лидеров не заменить: в США надеются, что Байден и Си будут говорить чаще
18:13
В Чехии подготовили законопроект об экспроприации российского имущества
17:57
Блинкен рассказал, как лучше всего ответить агрессии Путина в Украине
17:55
Politico: Премьер Китая решил не встречаться с Зеленским в Давосе
17:49
Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК
17:46
Национализация "Сенс Банка", налог на сверхприбыли и секреты устойчивости экономики: разговор с Екатериной Рожковой
Все новости...
Реклама: