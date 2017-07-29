Сутки в зоне АТО прошли без потерь

За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в субботу.

"За минувшие сутки в результате активных боевых действий украинские военные потерь не понесли", - сказал он.

По словам Лысенко, больше всего обстрелов за прошедшие сутки произошло на Луганском направлении. Здесь боевики открывали огонь 10 раз, 3 из которых с применением минометов.

На Донецком направлении зафиксировано 5 обстрелов.

На Мариупольском направлении состоялось 4 обстрела, из которых 2 минометных.

Украинская правда