Сутки в зоне АТО прошли без потерь
Суббота, 29 июля 2017, 12:58
За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал.
Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в субботу.
"За минувшие сутки в результате активных боевых действий украинские военные потерь не понесли", - сказал он.
По словам Лысенко, больше всего обстрелов за прошедшие сутки произошло на Луганском направлении. Здесь боевики открывали огонь 10 раз, 3 из которых с применением минометов.
На Донецком направлении зафиксировано 5 обстрелов.
На Мариупольском направлении состоялось 4 обстрела, из которых 2 минометных.
Украинская правда