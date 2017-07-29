Украинцы в результате пожара в отели Турции не пострадали

Граждане Украины не пострадали при пожаре в одном из отелей в турецком Кемере, который произошел утром 29 июля.

Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины.

"Консул сообщает об отсутствии украинцев среди пострадавших во время пожара в гостинице в Турции", - сообщили в департаменте.

Консул повідомляє про відсутність українців серед постраждалих під час пожежі в готелі у #Туреччина. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) July 29, 2017

Как известно, 29 июля в пятизвездочном отеле в Кемере произошел пожар. Сотрудникам отеля пришлось евакуировать почти 400 отдыхающих, среди которых - иностранцы и турецкие граждане.

Украинская правда