Украинцы в результате пожара в отели Турции не пострадали
Суббота, 29 июля 2017, 19:51
Граждане Украины не пострадали при пожаре в одном из отелей в турецком Кемере, который произошел утром 29 июля.
Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины.
"Консул сообщает об отсутствии украинцев среди пострадавших во время пожара в гостинице в Турции", - сообщили в департаменте.
Консул повідомляє про відсутність українців серед постраждалих під час пожежі в готелі у #Туреччина.— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) July 29, 2017
Как известно, 29 июля в пятизвездочном отеле в Кемере произошел пожар. Сотрудникам отеля пришлось евакуировать почти 400 отдыхающих, среди которых - иностранцы и турецкие граждане.
Украинская правда