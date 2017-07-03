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Комитет Рады не дал согласия на привлечение к ответственности Дейдея

Понедельник, 3 июля 2017, 15:10
Комитет Рады не дал согласия на привлечение к ответственности Дейдея
FB Евгений Дейдей

Регламентный комитет Верховной Рады отказался согласовывать представление прокуратуры на привлечение к ответственности нардепа из фракции "Народного фронта" Евгения Дейдея.

Такое решение огласил на заседании и.о. председателя комитета Павел Пинзеник.

Он пояснил, что комитет признал представление Генеральной прокуратуры необоснованным. За такое решение проголосовало большинство членов комитета, при этом два члена от БПП воздержались.

"Комитет считает, что представление на Дейдея Евгения Сергеевича является недостаточно обоснованным и немотивированным. Доказательства основаны на предположениях", - зачитал Пинзеник вывод органа.

Теперь этот вывод будет направлен в Верховную Раду.

После заседания генпрокурор Юрий Луценко обратился к Пинзенику с риторическим вопросом: "Тебе не стыдно?"

Глава ГПУ пояснил, что своим решением комитет не отклонил представление Генпрокуратуры, а отправил его обратно в следственный орган.

"Чтобы не допустить рассмотрения этого вопроса в сессионном зале Верховной Рады", - заявил Луценко.

Как известно, Генеральная прокуратура просит Верховную Раду дать согласие на привлечение к уголовной ответственности нардепа от "Народного фронта" Евгения Дейдея по подозрению в правонарушении по ч. 3 ст. 368-2 УК Украины - "незаконное обогащение".

Дейдей подозревается в приобретении в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами, а также в передаче активов другому лицу.

Сам нардеп обвинения отвергает, называя их "политическим пиаром грузинской группы".

Нардеп предположил, что первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Украины Гизо Углава, "по указанию Саакашвили инициировал эту чушь".

Роман Кравец, Евгений Кизилов, УП

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Темы: Верховная Раданеприкосновенность
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