Порошенко об Айвазовском: почтим наше наследие

Президент Петр Порошенко по случаю 200-летия со дня рождения художника Ивана Айвазовского призвал чтить украинское наследие.

"В эти дни 200 лет назад в Феодосии родился выдающийся художник - Иван Айвазовский. Почтим наше наследие!", - говорится на странице Порошенко в Facebook с хэштегом #GloryToUkraine (Слава Украине).

Иван Константинович Айвазовский родился 29 июля 1817 года в Феодосии (Крымский полуостров, ныне аннексированный Россией). Умер 2 мая 1900 года там же.

Известен, прежде всего, как художник-маринист и баталист. Является автором более 6000 различных произведений.

Украинская правда