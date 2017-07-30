Порошенко об Айвазовском: почтим наше наследие
Воскресенье, 30 июля 2017, 10:23
Президент Петр Порошенко по случаю 200-летия со дня рождения художника Ивана Айвазовского призвал чтить украинское наследие.
"В эти дни 200 лет назад в Феодосии родился выдающийся художник - Иван Айвазовский. Почтим наше наследие!", - говорится на странице Порошенко в Facebook с хэштегом #GloryToUkraine (Слава Украине).
Иван Константинович Айвазовский родился 29 июля 1817 года в Феодосии (Крымский полуостров, ныне аннексированный Россией). Умер 2 мая 1900 года там же.
Известен, прежде всего, как художник-маринист и баталист. Является автором более 6000 различных произведений.
Украинская правда