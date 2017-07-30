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В РФ запретили анонимные мессенджеры и обход заблокированных сайтов

Воскресенье, 30 июля 2017, 23:22

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, регулирующий деятельность мессенджеров и закон о запрете использования в России средств для обхода блокировок для доступа к запрещенным сайтам. 

Об этом 30 июля сообщает Интерфакс.

Согласно сообщению, закон о запрете мессенджеров вступит в силу 1 января 2018 года и  вводит само понятие "мессенджер",  а также  прописывает обязанности для подобных сервисов.

Так, сведения об абонентском номере пользователей мессенджера могут передаваться третьим лицам только с согласия пользователей мессенджера.

Мессенджеры, принадлежащие юридическим лицам или гражданам РФ, зарегистрированным в России, вправе осуществлять идентификацию пользователей самостоятельно путем определения абонентского номера пользователя. 

В течение суток с момента получения соответствующего требования Роскомнадзора мессенджер обязан ограничить возможность осуществления пользователем передачи сообщений.

По закону, который запрещает использование анонимайзеров, Роскомнадзор может принимать решение об ограничении доступа к программно-аппаратным средствам доступа к информационным ресурсам, запрещенным в РФ.

"Роскомнадзор создает федеральный госреестр информационных ресурсов, информационно-телекоммуникационных сетей, доступ к которым ограничен на территории страны. Этот закон также отменяет реестр блогеров, как утративший актуальность", - отмечается в сообщении. 

Темы: РосcияинтернетПутин
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