В Турции туристический автобус попал в ДТП, 26 пострадавших

В Турции в южном районе Кайсери Яхьялы днем 30 июля туристический автобус попал в ДТП.

Об этом сообщает Haberler.

В результате аварии пострадали 26 человек. Они были госпитализированы в государственную больницу в городе Кайсери.

Автобус направлялся из Адана на водопад Капузбашы.

Как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Департамент Консульской службы МИД Украины, украинцы в ДТП не пострадали.

"Среди пострадавших в ДТП в Кайсери (Турция) украинцев нет", – говорится в сообщении.