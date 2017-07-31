Грузия надеется, что ей выдадут Саакашвили после его приезда в Украину
В Грузии надеются, что, как только Михаил Саакашвили вернется в Украину, Киев сможет начать процесс его выдачи Тбилиси.
Об этом грузинский министр юстиции Тея Цулукиани заявила в эфире телекомпании "Имеди", передает "Радио Свобода".
По словам чиновницы, это – не политический, а "правовой и следственно-прокурорский процесс".
Министр напомнила, что Тбилиси требовал экстрадировать Саакашвили еще в 2014 и 2015 годах. По словам Цулукиани, он обвиняется в том числе в избиении депутата парламента, растрате около 4 миллионов долларов, разгоне мирного митинга в ноябре 2007 года и в причастности к разгрому телекомпании "Имеди".
Как известно, в апреле 2015 года Украина отказалась выдать Саакашвили, сославшись на то, что его преследование в Грузии носит не только правовой характер.
26 июля нардепы Радикальной партии заявили, что экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской областной госадминистрации лишили гражданства Украины.
Госмиграционная служба Украины подтвердила лишение Саакашвили гражданства, подтверждение от Администрации президента появилось только в четверг, 27 июля.
Сам Саакашвили накануне улетел в США. Он заявил, что будет добиваться возвращения в Украину.
Ситуацию с гражданством Саакашвили президент Украины до сих пор никак не комментирует.
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