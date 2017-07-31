Климкин дал совет Siemens: "пожав руку РФ, посчитайте после этого свои пальцы"

Глава МИД Украины Павел Климкин посоветовал "Siemens" и другим концернам, которые прибегают к бизнесу с российскими предприятиями, быть осторожными.

Об этом говорится в авторской статье главы МИД Украины для немецкого издания Die Welt, передает Европейская правда.

По словам Климкина, высокий градус напряжения вокруг случая с "Siemens" вызвал ситуацию, когда в принципе привлечение новых иностранных инвестиций в российскую экономику - под вопросом.

"Афера вокруг турбин - это не недоразумение, а ошибка. Она приравнивается к нарушению санкций. Безусловно, без всякого сомнения именно концерну "Siemens" нужно принять необходимые правовые шаги касательно такого необычного нарушения, безотлагательно и в полном объеме изучить предпосылки поставки турбин в Крым вопреки договору и отменить такое решение ", - заявил он.

Глава МИД Украины считает, что инцидент с турбинами Siemens стал испытанием для общей политики санкций в отношении России: "сейчас пора снять розовые очки и посмотреть в глаза реальности: именно политика относительно Крыма представляет собой слабое место мировой дипломатии".

"Между тем позволю себе совет "Siemens" и другим концернам, которые прибегают к бизнесу с российскими предприятиями: пожав им руки, не забудьте после того посчитать свои пальцы", - заявил глава МИД Украины.

Ранее Климкин заявлял, что скандал с Siemens будет уроком бизнесу - Кремлю верить нельзя.