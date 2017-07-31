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Директор по коммуникациям Белого дома был уволен, не проработав и 10 дней

Понедельник, 31 июля 2017, 22:49

Директор по коммуникации в аппарате Белого дома Энтони Скарамуччи был уволен с должности, не проработав и десяти дней.

Как сообщает BBC, решение было принято новым начальником аппарата президента США Дональда Трампа Джоном Келли, который был приведен к присяге в понедельник.

В заявлении из Белого дома в трех предложениях говорится: "Энтони Скарамуччи оставит свою роль в качестве директора по коммуникациям Белого дома. Господин Скарамуччи посчитал, что лучше будет дать начальнику аппарата Джону Келли начать с чистого листа и возможность собрать собственную команду. Мы желаем ему всего наилучшего".

Как известно, Скарамуччи назначили на должность 21 июля.

Во время недавнего разговора с репортером издания The New Yorker Скарамуччи назвал главу аппарата американского президента Райнса Прибуса "параноидальным шизофреником" и пообещал содействовать его отставке.

Скарамуччи заподозрил Прибуса в сливе журналистам данных об ужине президента США Дональда Трампа и первой леди с Шоном Хэннити, ведущим Fox News, и бывшим исполнительным директором Fox News Биллом Шайном.

Украинская правда

Темы: СШАкадры
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