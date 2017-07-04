В Кремле рассказали, о чем Путин хочет говорить с Трампом

Президент РФ Владимир Путин в ходе первой личной встречи с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20 хочет затронуть темы терроризма и контроля над вооружением.

Об этом сообщил на брифинге в Москве помощник Путина по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, передает DW.com.

"Я слышал, что американцы хотят поднять, если это соответствует действительности, тему Сирии и Украины", - отметил он.

В Кремле считают, что необходимо обсудить также проблему международного терроризма в целом. Кроме того, может быть затронута "тематика контроля над вооружениями и стратегической стабильности", добавил Ушаков.

Как сообщалось, встреча Путина и Трампа должна пройти в кулуарах саммита G20, который состоится в Гамбурге 7-8 июля.

Конкретное время переговоров пока не определено.

"Условлено, что президенты встретятся, но графики достаточно плотные. Мы будем совместно с американскими партнерами искать интервалы и окна для проведения этой важнейшей встречи", - рассказал Ушаков.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер подтвердил договоренности о встрече двух президентов в кулуарах саммита, однако не сообщил, какие вопросы они обсудят.