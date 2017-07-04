Миссия Всемирного банка оценит прогресс в легкости ведения бизнеса в Украине
Миссия Всемирного банка прибыла в Киев, чтобы оценить прогресс реформ, влияющих на ведение бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.
"3 июля первый заместитель Министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов встретился с экономистами Всемирного банка Максимом Яворским и Тиграном Парваняном. Миссия Всемирного банка прибыла в Киев, чтобы оценить прогресс реформ в легкости ведения бизнеса", - говорится в сообщении.
Миссия будет работать в Украине в течение недели. В основе программы визита - встречи с частным сектором для оценки практической имплементации реформ задекларированных Украиной в текущем году (в сфере регистрации бизнеса, строительства, международной торговли, регистрации собственности, защиты миноритарных акционеров и уплаты налогов).
"Миссии такого рода посещают и другие страны, но далеко не все. Поэтому сегодня у нас есть достаточно уникальная возможность продемонстрировать реальное положение дел и как реформы работают на практике", - сказал Нефедов.
По его словам, представители миссии встретятся с Минюстом, Госгеокадастром, ГАСК, НКРЕКП и проанализируют состояние дел по всем компонентам, которые учитываются в формировании рейтинга Doing Business.
Результаты встреч в Киеве будут положены в основу ежегодного отчета Всемирного банка "Doing Business 2018".